Киргизия не помогает России обходить санкции западных государств. В этом заверил президент республики Садыр Жапаров.

Как подчеркнул политик в ответ на соответствующие обвинения, "если страны, обвиняющие нас, имеют доказательства — пусть предъявят их нам напрямую".

Однако, по словам Жапарова, "такого вопроса нет" — напротив, имеются "факты, что сами страны, которые ввели санкции против России, напрямую сотрудничают с ней на миллиарды долларов".

Киргизия реализует многополярную политику и готова сотрудничать со всеми, поэтому в стране готовы принять всех, кто хочет приехать и внести экономический вклад, цитирует политика "Кабар".

Ранее британские власти пригрозили наказанием компаниям из третьих стран, которые продолжают помогать России. В Лондоне подчеркивали, что готовы предпринимать меры против компаний из Киргизии, Турции, Китая и Израиля, если они способствуют обходу антироссийских санкций.

Однако когда похожие угрозы звучали из Соединенных Штатов, президент Киргизии Садыр Жапаров выступил с призывом не вмешиваться во внутренние дела республики, а также объективно оценивать происходящие в ней процессы.