Настя Ивлеева осталась без друзей после "голой" вечеринки

Настя Ивлеева как может восстанавливает репутацию после "голой" вечеринки, которая, по мнению многих коллег, стоила ей карьеры. Одна из самых успешных и востребованных блогеров и ведущих, девушка в одно мгновение потеряла статус, проекты, поклонников. Даже публичные извинения и соответствующие интервью не дали результата.

Тем не менее, она возвращается. Серьезный повод говорить о себе Настя Ивлеева запустила еще в конце прошлого года, когда стало известно, что она вышла замуж. Ее избранником стал фермер, бизнесмен, ведущий Филипп Бегак. Благодаря супругу Настя Ивлеева запустила новое шоу "Чегеря", которое повествует о жизни молодой семьи на ферме.

А еще ведущая активно налаживает связь с аудиторией, регулярно предлагая задавать ей самые разные вопросы. Отвечает она даже на те, которые касаются злополучной "голой" вечеринки. Например, в беседе с одним из подписчиков Ивлеева призналась, что осталась без друзей.

"Если говорим про Москву и братву отсюда, то нет, никого не осталось. И слава Богу. Все так, как и должно быть", - не унывает Настя.

Ведущая старается относиться к произошедшему философски. "Это жизнь, и иногда она бывает на первый взгляд несправедливой, но по факту ведет тебя к чему-то более светлому. Если пройти испытания достойно и не сгнить от цирроза печени и депрессии в навозной куче", - рассуждает Ивлеева.