95-летняя Людмила Хитяева: "Живу за себя и за того парня – за сына"

15 августа юбилей отмечает народная артистка РСФСР Людмила Хитяева. Ей исполняется 95 лет.

Одна из самых красивых актрис советского кино начинала на театральной сцене. Но всенародное признание и любовь зрителей принесли ей работы на большом экране. Успех пришел с самой первой картины - главной роли в фильме "Екатерина Воронина". Затем были "Тихий Дон", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Стряпуха", "Цыган", "Финист - Ясный сокол" и десятки других.

Несмотря на преклонный возраст, Людмила Хитяева старается вести активный образ жизни. В новом интервью она призналась, что у нее нет какого-то определенного секрета долголетия. Она старается радоваться каждому дню, не осуждать и не завидовать, встречаться с приятными ей людьми, продолжать работать, а еще помогать людям. "Надо жить по-божески - вот и весь секрет долголетия", - заключила актриса.

Два года назад не стало единственного сына Хитяевой Павла. Ему было 69 лет. Остановка сердца. Актриса считает, что всему виной последствия ковида. К тому же, более 30 лет он жил и работал в Юго-Восточной Азии.

Несмотря на то, что когда сын был маленьким, Людмила Хитяева много работала, и воспитанием мальчика занимались бабушки и дедушки, Павел был для актрисы центром Вселенной. Каждую свободную минуту она старалась проводить с ребенком.

"Живу за себя и за того парня – за сына. У меня замечательные внуки – его дети. Правда, внук живет далеко - в Таиланде. Внучка - в Москве. Они уже взрослые, стараюсь лишний раз их не беспокоить", - сообщила Хитяева "КП".

Актриса не теряет оптимизма. Свой юбилей она планирует отметить в узком кругу друзей.