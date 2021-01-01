Взрыв прогремел на заводе в Рязанской области

Три человека пострадали при взрыве и пожаре в пороховом цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. Об этом рассказали в региональных экстренных службах.

Как уточняет РИА Новости, взрыв и последовавшее за ним возгорание произошли днем пятницы, 15 августа. Из-за случившегося здание порохового цеха полностью разрушено.

Примечательно, что похожее ЧП случилось на этом же заводе в октябре 2021 года. Тогда в пороховом цехе погибла вся смена — 17 человек. При расследовании причин и обстоятельств происшествия выяснилось, что за предшествовавшие пять лет на "Эластике" обнаружили 18 нарушений правил безопасности, но предприятие продолжало работать.

В связи с этим Генеральная прокуратура России инициировала проверку Приокского управления Ростехнадзора, в чьем ведении находился завод. Для расследования причин взрыва председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направлял на место ЧП криминалистов центрального аппарата ведомства.