Песков высказался про обсуждение обмена территориями на саммите в Анкоридже

На российско-американском саммите на Аляске будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием. Это подтвердил в пятницу, 15 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, действительно ли лидеры России и США намерены обсуждать обмен территориями.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, это "субстанция очень сложная, многогранная". Москва исходит при этом "из проявленной президентами двух стран доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога — такая взаимная политическая воля нынче в дефиците".

Однако в рамках попыток мирного урегулирования конфликта на Украине "адекватного ответа, например, со стороны европейцев мы так, наверное, и не дождемся", отметил Песков. Тем не менее, Путин и Трамп готовы и намерены разговаривать, чтобы обсуждать "самые сложные вопросы".

Подписание какого-либо формального документа по итогам саммита на Аляске не предвидится, поскольку "ничего не готовилось", предупредил пресс-секретарь президента России. Однако будет дана совместная пресс-конференция, на которой Владимир Путин "очертит круг договоренностей и пониманий, которые им удастся достичь".

Видео комментария Дмитрия Песков опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что у Москвы имеются аргументы и понятная четкая позиция — на встрече с американскими коллегами на Аляске "будем ее излагать". Что касается оценок рисков и потенциальных результатов саммита, мы "никогда ничего не загадываем наперед".