Трамп примет Путина на Аляске с наивысшими почестями

Американский президент Дональд Трамп намерен принять своего российского коллегу Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями. Об этом рассказали высокопоставленные представители Белого дома.

Как отмечают собеседники телеканала NBC, как только президент России прибудет на авиабазу Элмендорф-Ричардсон, американский лидер лично его встретит и поприветствует.

Конкретные детали встречи пока находятся на стадии согласования, утверждают источники. Белый дом между тем опубликовал график Дональда Трампа на день: в 6:45 по местному времени (соответствует 13:45 мск) он покинет свою резиденцию в Вашингтоне и отправится в Анкоридж, а в 3 часа (22:00 мск) начнется встреча с Владимиром Путиным.

Американский лидер Дональд Трамп от конкретики пока воздерживается, но отмечает, что "у нас запланирована большая встреча, и я думаю, она будет очень важной для России, очень важной для нас, потому что мы собираемся спасти много жизней".

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о попытках предводителя киевского режима попасть на российско-американский саммит в Анкоридже. Чиновница сравнила Владимира Зеленского с лосем, который отирается у военной базы на Аляске — места встречи президентов России и США.