Счастливая Ходченкова показала живот: больше прятать не намерена

Светлана Ходченкова считается одной из самых закрытых актрис отечественного кинематографа. Она крайне редко посещает светские мероприятия, почти не дает интервью и не снимается в телевизионных программах. Поэтому каждое появление Светланы Ходченковой в соцсетях расценивается ее многочисленными поклонниками на вес золота.

Вот теперь популярная актриса опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии с отдыха, который проводит на престижном курорте. Светлана показала, как наслаждается погодой и природой: она предстала перед многочисленными подписчиками в открытых нарядах, подчеркнувших достоинства фигуры.

Например, на одном снимке улыбающаяся Ходченкова показала плоский живот и стройные ноги. Поклонники в Сети рассыпались в комплиментах. Однако нашлись и такие интернет-пользователи, кто высказал мнение, что в последнее время актриса выглядит истощенной. Они считают, что Светлане не повредило бы набрать пару-пятерку килограммов.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Некоторые комментаторы даже вспомнили, как выглядела Светлана Ходченкова в своем дебютном фильме "Благословите женщину". По их мнению, тогда актриса смотрелась настоящей русской красавицей. Однако не секрет, что сама артистка считает, что в то время у нее был лишний вес. Светлана даже не позволяла себе открытую одежду. И лишь избавившись от пресловутых лишних килограммов, Ходченкова больше не прячет фигуру.