Московский суд отправил пытавшегося дать взятку блогера в колонию

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор блогеру Ахмеду Алиасхабову, более известному как Wengallbi. Он был задержан в феврале этого года за дачу взятки инспектору ДПС.

Его машину остановили на Кутузовском проспекте. За рулем он находился в нетрезвом виде и без прав. В служебном автомобиле попытался откупиться суммой в 100 тысяч рублей. В итоге стал фигурантом уголовного дела. Свою вину он признал.

Блогеру дали три года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере миллиона рублей.