Собянин сообщил об открытии дороги между улицами Эдварда Грига и Поляны

Быстро, с комфортом, а главное - без пробок. Два километра от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Это предпоследний, четвертый участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. И хотя строительство всей магистрали завершится только в следующем году, время в пути для автомобилистов уже сократилось в несколько раз.

"Ни одного светофора не будет. Ограничение скорости - 80. То есть это, конечно, позволяет машинам проходить намного быстрее, чем когда они попадали раньше на МКАД и там вставали в вечные пробки. Дорога бы эта занимала около часа. Минут на сорок сократится путь", - отметил Глеб Чернаков, заместитель генерального директора компании генподрядчика.

Также разгрузились улицы в Юго-Западном округе и ТиНАО. Благодаря новому участку дороги улучшится транспортная доступность для жителей Коммунарки, Северного и Южного Бутова, что очень важно, ведь эти районы сегодня активно развиваются. С каждым годом появляется всё больше новых жилых комплексов.

"Дорога разгрузит движение по южному сектору МКАДа, позволит жителям использовать альтернативные маршруты местной улично-дорожной сети", - уточнил Сергей Степаненко, заместитель руководителя департамента строительство транспортно-инженерной инфраструктуры.

На новом участке появились съезды с основного хода Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе на прилегающие улицы. Впрочем, комфортные условия здесь не только для автомобилистов. Позаботились и о пешеходах. На протяжении всей трассы есть подземные переходы, которые оборудованы лифтами для маломобильных граждан. Также появились просторные тротуары с автобусными остановками.

Об открытии нового участка трассы на своих страницах в соцсетях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин: "Дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны улучшила транспортную доступность около 480 тысяч жителей Коммунарки, Южного и Северного Бутова. Снизила нагрузку на улицы Бартеневскую, Поляны и Венёвскую, связала объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Параллельно ведем строительство финального участка - от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Здесь построим и реконструируем 14 километров дорог, включая четыре искусственных сооружения и шесть пешеходных переходов в зоне прохождения новой магистрали".

Сергей Собянин также отметил, что Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе станет полноценным дублером МКАДа на юге и юго-западе столицы. Сегодня это один из самых крупных дорожных проектов Москвы. Трасса связывает пять магистралей - Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе - и вскоре соединится с Московским скоростным диаметром.