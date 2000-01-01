Специалисты начали ремонт куполов четырех звонниц храма Христа Спасителя

Зеркальная поверхность будущего купола играет на солнце. Из металлической пластины по лекалам вырежут элемент определенной формы - реставраторы называют его "картиной". Эти детали по принципу мозаики составят поверхность одного из куполов главного храма страны.

В храме Христа Спасителя продолжается масштабное обновление. В прошлые годы были отремонтированы белоснежные фасады, а теперь - купола. Перед началом работ провели лазерное 3D-сканирование - это позволило создать точные цифровые модели для расчета нагрузок и выявления скрытых дефектов. Из-за ветра и осадков несущие конструкции звонниц начали терять герметичность, в стыках появились микротрещины.

"Мы заменяем покрытие куполов, специально подобранные аналогичные материалы. Это нержавеющая сталь, покрытая нитрит-титаном с определенным оттенком, который также был согласован для того, чтобы восстановить и иметь тот же самый первоначальный облик", - отметил Иван Собкалов, заместитель начальника управления по благоустройству городской среды Департамента капитального ремонта города Москвы.

Звонницы окружила сеть высотных строительных лабиринтов. Общая площадь лесов - около 17 тысяч квадратных метров. Ремонт проводят мастера с навыками альпинизма. Уже отремонтировали металлическую обрешетку, выполнили грунтовку и обработку гидрофобными и антикоррозийными составами. А самое главное - восстановили герметичность сводов, чтобы сохранить роспись, которая повторяет работу лучших художников 19 века.

"Росписи на прежних местах. А прежний храм расписывали лучшие мастера той эпохи - Суриков, Крамской, Кошелев, Верещагин. То есть действительно 22 тысячи квадратных метров покрывают росписи в нашем храме. Перед художниками стояла задача - не привнести что-то свое и авторское, а воссоздать так, как было в прежнем храме", - объяснила Инна Хальзова, экскурсовод храма Христа Спасителя.

Изначально храм был заложен в 19 веке в честь победы над Наполеоном. И тогда казалось, что его строили на века. Но в советские годы собор был взорван и восстановлен только в 2000 году. Поэтому сейчас - первое масштабное восстановление спустя четверть века. Уже в финальной стадии ремонт на звонницах, и скоро специалисты перейдут к главному куполу храма.