В Москве впервые организуют экстерриториальные избирательные участки

В Москве этой осенью впервые организуют экстерриториальные избирательные участки. Туда смогут прийти жители других регионов и принять участие в выборах своих губернаторов.

Помимо прочего, участки оборудуют системами видеонаблюдения. Запись будет идти с 8 утра 12 сентября до 11 вечера 14 сентября. Доступ к трансляции откроют для всех.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила, что видеонаблюдение стало неотъемлемой частью избирательного процесса в Москве. Благодаря этому сформирован московский стандарт наблюдения за выборами.