Волонтерское движение "Погуляй собаку" организует выезды в приюты Москвы и Подмосковья

Дружба начинается с прогулки. В рядах волонтеров на этот раз пополнение - очень много новичков. Поэтому первым делом их инструктируют. У некоторых раньше никогда не было собаки. А потом знакомят с подопечными и вручают поводок.

То, что собакам такие прогулки нужны и важны, ясно сразу, без лишних слов.

"Они большую часть времени сидят в вольерах, разумеется, потому что сотрудников приюта не хватает на всех собак, чтобы гулять хотя бы даже раз в день. Поэтому это в первую очередь радость прогулки вообще, собака может побегать, сделать свои дела и так далее. Плюс - это коммуникация с человеком", - отметила Жанна Порсоева, куратор волонтерского движения "Погуляй собаку".

На прогулках - своя техника безопасности. Вокруг лес, гуляют по определённому маршруту, стараются, чтобы собаки из разных вольеров не пересекались. После первого круга заходят покормить питомца, а потом уже спокойно гуляют еще.

В приюте "Ника" - порядка 160 собак. И у большинства своя тяжелая история. Мухтар здесь с 2017 года.

"Жил раньше на улице и кому-то помешал. В него стреляли. У нас он проходил очень долгое лечение. Была операция, он сидел с внешним фиксатором на задней лапке и вот сейчас прихрамывает, когда идет. Но очень умный пес, очень контактный, очень обучаемый", - рассказывает Юлия Белякова, администратор приюта.

А это Гаврюша. Любимец всего приюта. Один из старожилов.

"Ему тяжело найти дом, поскольку в квартиру крупных собак берут редко. Но мальчик очень умный, знает команды, ласковый, активный", - говорит куратор.

И только за один раз команды волонтеров выгуливают половину приюта. Впрочем, это не только прогулки. Волонтеры оказывают самую разную помощь приютам - привозят медикаменты, корм, витамины. Если требуется - вычесывают собак, моют миски, строят вольеры. Чтобы совершить такой визит, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте волонтерского движения "Погуляй собаку".

Многие из тех, кто приезжает в приют, потом находят себе любимчиков, становятся опекунами. А для кого-то такие прогулки - первый шаг к тому, чтобы со временем забрать своего нового друга домой.