Движение по Садовому кольцу перекроют для проведения забега

Движение по Садовому кольцу в ближайшее воскресенье, 17 августа, полностью перекроют в связи с забегом.

Вечером в субботу частично начнут закрывать переулки, прилегающие к Зубовской улице, проезд Девичьего Поля и Большую Пироговскую улицу. А уже с семи утра воскресенья нельзя будет проехать по всему Садовому кольцу. Откроют движение только ближе к вечеру.

А 15 августа после 21 часа на Тверской улице перекроют движение от Настасьинского переулка до Первой Тверской-Ямской улицы. Там будут менять асфальт. Работы планируют завершить к утру понедельника.