На Аляске начались переговоры Путина и Трампа

На Аляске началась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в формате "три на три". Переговоры проходят в Анкоридже.

Со стороны России в переговорах принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. Со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Первым на Аляску прибыл Дональд Трамп. Следом на авиабазе приземлился самолет Владимира Путина.

Президенты вышли из своих самолетов одновременно и обменялись рукопожатием на красной ковровой дорожке. Лидеры России и США провели короткую фотосессию для журналистов и после Трамп предложил Путину отправиться к месту переговоров в его лимузине. Президент России согласился и сел в Cadillac лидера США. Таким образом, президенты двух стран смогли пообщаться тет-а-тет.

Изначально сообщалось, что лидеры России и США сперва побеседуют с глазу на глаз только в присутствии переводчиков, однако позднее американский Белый дом уточнил, что переговоры пройдут в формате "три на три". Позднее к ним присоединятся остальные члены делегаций.

В состав американской делегации вошли 16 человек, в том числе госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник Стивен Уиткофф.

Главной темой саммита станет украинское урегулирование. Сколько продлится встреча — неизвестно. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что они могут занять около 6-7 часов. Ожидается, что по итогам переговоров лидеры России и США дадут совместную пресс-конференцию.