Индия пригрозила создать неуязвимую систему вооружений

Индия запускает программу создания системы вооружения, способной отразить любую попытку нападения. Об этом заявил в пятницу, 15 августа, индийский премьер-министр Нарендра Моди

Как подчеркнул политик, в рамках проекта "Сударшан Чакра"с применением передовых технологий будет создана мощная система, задача которой — "предотвратить любые попытки врагов напасть на нас".

Речь идет о системе противовоздушной обороны (ПВО), развертывание которой планируется завершить к 2035 году — тогда "все общественные места будут охвачены расширенной системой безопасности, действующей на территории всей страны", сообщает ТАСС.

Этому предшествовало резкое высказывание министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Он подчеркивал, что "начальник для всех" — под этой формулировкой, видимо, подразумевался президент США Дональд Трамп — не понимает быстрого прогресса Индии, однако "никакая мировая держава не сможет помешать нам стать сверхдержавой".

В Соединенных Штатах тем временем раскрыли детали о проекте "Золотой купол". Ожидается, что новая американская система противоракетной обороны (ПРО) будет состоять из четырех эшелонов защиты — одного спутникового и трех наземных.