Историческая встреча Путина и Трампа: что президенты сказали по итогам переговоров

В Анкоридже завершились переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Они продлились 2 часа 45 минут и проходили в формате "три-на-три".

После завершения переговоров лидеры двух стран дали совместную пресс-конференцию. Главные заявления Владимира Путина:

Путин назвал конструктивными и полезными свои переговоры с Трампом;

Москва признательна США за бережное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске, отметил Путин;

Отношения России и США в последние годы скатились "до самой низкой точки со времен холодной войны";

Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита на Аляске;

Россия заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому кризису;

Москва надеется, что в Киеве и в Европе не станут чинить препятствий прогрессу в урегулировании;

Путин рассчитывает, что договоренности на Аляске станут опорной точкой для решения украинской проблемы;

Путин заявил, что событий вокруг Украины не было, если бы Трамп был в тот момент президентом США;

Главные заявления Дональда Трампа:

Трамп заявил, что по многим пунктам они с Путиным достигли договоренностей, по некоторым пунктам еще предстоит договориться;

Трамп назвал "замечательными" свои отношения с Путиным;

Трамп пообещал позвонить Зеленскому и лидерам стран НАТО, чтобы поделиться итогами встречи с Путиным;

Трамп на предложение Путина провести следующую встречу в Москве сказал, что это интересно;

Президент США заявил, что Путин хотел бы завершить этот конфликт, так же, как и он;

Президенты России и США не стали отвечать на вопросы журналистов. Отказались от общения с прессой и члены делегаций друг стран.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Первым прибыл президент США, спустя полчаса прилетел самолет российского лидера. Президенты вышли из своих самолетов одновременно и обменялись рукопожатием на красной ковровой дорожке. Трамп предложил Путину отправиться к месту переговоров в его лимузине. Президент России согласился и сел в Cadillac лидера США.