Историческая встреча Путина и Трампа: что президенты сказали по итогам переговоров

В Анкоридже завершились переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Они продлились 2 часа 45 минут и проходили в формате "три-на-три".

После завершения переговоров лидеры двух стран дали совместную пресс-конференцию. Главные заявления Владимира Путина:

Главные заявления Дональда Трампа:

Президенты России и США не стали отвечать на вопросы журналистов. Отказались от общения с прессой и члены делегаций друг стран.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Первым прибыл президент США, спустя полчаса прилетел самолет российского лидера. Президенты вышли из своих самолетов одновременно и обменялись рукопожатием на красной ковровой дорожке. Трамп предложил Путину отправиться к месту переговоров в его лимузине. Президент России согласился и сел в Cadillac лидера США.