Бойцы Вооруженных сил России освободили населенный пункт Александроград в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в пятницу, 15 августа, в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, отличились военнослужащие группировки войск "Восток" ВС России. Минобороны отметило активные и решительные действия бойцов.

Тем временем Украина, как пишут американские СМИ, в свете подготовки встречи президентов России и США требует объявить "устойчивое перемирие" до любых территориальных уступок, настаивая на предварительном прекращении огня, прежде чем обсуждать вопрос территорий.

При этом предводитель киевского режима Владимир Зеленский признавал, что военным путем уже не получится забрать у России вошедшие в ее состав территории, поэтому нужно искать дипломатическое решение.