Самолет Путина приземлился на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске

Владимир Путин прибыл на Аляску — президентский Ил-96 приземлился на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске в пятницу вечером, свидетельствуют данные FlightRadar. Борт вылетел из Магадана. За полетом президентского лайнера следили одновременно почти 500 тысяч пользователей сервиса.

За полчаса до прибытия Владимира Путина на авиабазе приземлился самолет Дональда Трампа. Все это время президент США пробыл внутри президентского борта в ожидании своего российского коллеги.

Ранее на Аляску прибыла делегация России и сопровождающие президента журналисты.

Изначально сообщалось, что президенты сперва побеседуют с глазу на глаз только в присутствии переводчиков, однако позднее американский Белый дом уточнил, что переговоры пройдут в формате "три на три". Позднее к ним присоединятся остальные члены делегаций.

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят вопросы украинского урегулирования. Ожидается, что по итогам встречи лидеры России и США дадут совместную пресс-конференцию.