Дочь Заворотнюк поправилась на 27 килограммов: вот как она теперь выглядит

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна стала мамой в начале апреля. Она родила сына, которого назвали Марсель. Причем незадолго до родов наследница звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" вернулась в Москву из Дубая, где работает ее супруг, чтобы быть ближе к семье.

Сейчас сыну Анны уже 4,5 месяцев. Заворотнюк души не чает в наследнике и с головой окунулась в материнство. Она совершенно счастлива. Однако Анна не только все время посвящает ребенку, но и старается находить возможность пожить и для себя.

Например, старшая дочь актрисы много гуляет, встречается с друзьями, посещает салоны красоты. При этом Анна на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" регулярно выкладывает свежие фотографии и видео, где демонстрирует отличную фигуру.

Самое интересное, что Заворотнюк не скрывает: за время беременности она прибавила 27 килограммов. Однако за короткое время почти все их сбросила.

"Сразу после родов ушло примерно десять - ну это, видимо, малыш, плацента и вся лишняя вода, которой у меня было очень много. Потом вес начал уходить прям быстро, и я радовалась каждой цифре на весах.

Сейчас сыну 4,5 месяца, и осталось сбросить пять кг до добеременного веса. Но эти последние килограммы - упорные! Они явно решили, что им у меня хорошо…" - сообщила Анна Заворотнюк.

При этом она подчеркнула, что не намерена любой ценой и в кратчайшие сроки избавиться от лишнего веса. "Все придет в свое время, а пока можно просто быть мягкой к себе", - заключила наследница актрисы.

Интересно, что в комментариях, видя ее свежие фото, фанаты пишут, что она и так прекрасно выглядит, и никаких лишних пяти килограммов не прослеживается.

