Соединенные Штаты охранят свой военный контингент в Польше. Такое заявление распространило в пятницу, 15 августа, американское посольство в Варшаве.

Как отметили в дипломатическое миссии, военное сотрудничество является ключевым элементом польско-американских отношений. Также в заявлении говорится, что присутствие американских войск в Польше демонстрирует приверженность США выполнению союзнических обязательств в рамках НАТО.

Этот комментарий последовал через день после заявления президента США Дональда Трампа о том, что ради мира на Украине он мог бы обдумать сокращение военного присутствия НАТО в Европе, сообщает РБК.

Ранее источник в Североатлантическом альянсе заявил, что Соединенные Штаты могут принять решение о передислокации до 30% из числа находящихся в Европе американских военных. Публикация соответствующего доклада Пентагона ожидается в сентябре.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергал утверждения румынских властей о том, что Кремль якобы настаивал на выведении войск Североатлантического альянса с территории Восточной Европы на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии.