В Крыму впервые распустились тропические кувшинки

Этим неженкам даже в Крыму летом бывает холодно. Гибрид с пятнистыми лепестками исламорада и гостья из Юго-Восточной Азии рубра - тропические кувшинки, которые живут только в теплых апартаментах, но в благодарность за комфортные условия цветут впервые в Ботаническом саду.

"Они у нас здесь в оранжерее представлены. Только начала цвести нимфия рубра. Мы долго ждали этого цветения. Сорт исламорада чуть поодаль, каждый день мы видим новые-новые цветки", - говорит Валерия Рысева, инженер-исследователь лаборатории дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада.

Сейчас пик цветения водных растений. Понтедерия, канны и, конечно, кувшинки самых разнообразных форм и оттенков. В коллекции Никитского сада - 30 видов и сортов кувшинок. От белых, которые называют водяные лилии, до темно-бордовых, практически черных. Встречаются и многоцветные.

"Сорт называется "ван виза" тайской селекции, причем он уже в 21 веке был выведен. Интересен тем, что цветок лососевого цвета, но иногда пару раз, наверное, в сезон, цветок выдает желтый сектор. Это может быть четверть либо треть цветка желтая, остальная лососевая. Иногда появляется и цветок чисто желтого цвета", - продолжает Валерия.

Кувшинки в Ботаническом саду появились уже в начале XX века. В советские годы в экспозицию каждое лето специально привозили новые клубни. В последнее десятилетие крымские ученые собирают собственную постоянную коллекцию водяных фей.

Божественные создания - так про эти водные растения говорили наши предки, сравнивая их с мифологическими существами. Греки называли кувшинки нимфами, отсюда и второе название - нимфея. У славянских народов цветок ассоциировался с русалками, у скандинавских - с эльфами, плывущими на лодочке. А в Египте считалось, что эти цветы - символ перерождения и вечной красоты.

Символ, который вдохновляет. Импрессионист Клод Моне посвятил этим цветам цикл работ, написал порядка 250 картин. Современные художники тоже не в силах устоять перед очарованием кувшинок. Благодаря разнообразию сортов наблюдать за сказочной красотой нимфей на Южном Берегу теперь можно с мая до середины октября.