Молодая жена родила Малафееву четвертого ребенка

У Вячеслава Малафеева и Ангелины Шкатовой родился ребенок. Радостной новостью известный футболист и его молодая супруга поделились на своих официальных страницах в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Малыш появился на свет сегодня, 15 августа.

"Александр Вячеславович Малафеев. Добро пожаловать, чемпион!" - коротко написали счастливые супруги.

Многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях новоиспеченным родителям.

Напомним, что Вячеслав Малафеев и Ангелина Шкатова знали заранее пол ребенка, потому что еще в начале лета провели гендер-пати.

Отметим, что Ангелина Шкатова тщательно скрывала беременность: носила свободную одежду, а на фотографиях прикрывала живот. Для 24-летней гимнастки этот малыш стал первым. А для бывшего футболиста - четвертым: от первого брака у Вячеслава есть дети Ксения и Максим, а от второго - сын Алекс.

О том, что Вячеслав Малафеев женился на гимнастке Ангелине Шкатовой, стало известно в конце февраля. Многочисленные поклонники осыпали пару пожеланиями счастья и комплиментами. Впрочем, не обошлось и без язвительных замечаний некоторых подписчиков. В основном они предъявляли претензии, что Ангелина младше Вячеслава на 22 года.