Пять человек погибли при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области

На заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области произошел взрыв и пожар, жертвами происшествия стали пять человек. Об этом в пятницу, 15 августа, рассказали в оперативном штабе региона.

Как уточнили в оперштабе, возгорание в одном из производственных цехов произошло утром. Помимо погибших сообщается о нескольких пострадавших — им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России рассказали, что огнеборцы МЧС ликвидируют последствия происшествия — к этой работе привлечено 70 специалистов и 28 единиц техники. Угрозы жилому сектору нет, подчеркивает ведомство в своем Telegram-канале.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. Telegram-канал "112" отмечает, что, по предварительным данным, трагедия могла разыграться из-за детонации боеприпаса. Однако официально это не подтверждено.

В Следственном комитете рассказали, что возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.