Южная Корея как принимающая сторона саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пригласила на это мероприятие президента России Владимира Путина. Об этом рассказали в пятницу, 15 августа, в российском Министерстве иностранных дел.

Как подтвердил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев, приглашение на имя главы государства получили в Москве, его отправка — стандартная практика протокола и обязанность принимающей стороны.

Россия, несомненно, примет участие в осеннем саммите АТЭС, но уровень делегации еще не определен — неясно, будет ли участвовать в нем лично Владимир Путин.

Бердыев также подчеркнул, что большинство членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества отвергают попытки политизировать форум, хотя представители отдельных стран АТЭС поднимают украинскую проблематику. Но "ничего, кроме отторжения, это не вызывает", ведь все осознают, что АТЭС — это "сугубо экономический форум", сообщает ТАСС.

Недружественные России страны пытались навязать всему миру мнение, будто после начала специальной военной операции Москва оказалась в изоляции. Однако эта попытка провалилась. В частности, саммит БРИКС, прошедший в Казани осенью 2024 года, показал неспособность Запада изолировать Россию.

Об этом же говорит организация личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В Кремле подчеркивали, что Москва исходит "из проявленной президентами двух стран доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога — такая взаимная политическая воля нынче в дефиците".