Дана Борисова подарила дочке на 18-летие пластическую операцию

27 августа единственной дочери Даны Борисовой Полине исполнится 18 лет. По такому случаю популярная ведущая подарила наследнице пластическую операцию. Девушке сделают подтяжку груди и липоскульптурирование.

Дана Борисова уверена, что дочери действительно требуется хирургическое вмешательство. "Это такой интимный момент, но грудь у нее очень большая, слишком объемная, потеряла свою форму и не очень эстетично смотрится. Изменить бюст она очень хотела. Что касается остального, не могу сказать, что поддерживаю на 100%", - сообщила популярная ведущая, которая не скрывает, что сама регулярно оказывается на столе пластического хирурга.

Кстати, в марте Полина уже перенесла операцию - ей сделали ринопластику - изменили форму носа. "Ей настолько понравилась первая операция… Даже наркоз ее не пугает. Она мне даже говорит: „Ой, жду с нетерпением, хоть отосплюсь“. Я поражаюсь, ничего не боится, не переживает и считает дни до операции", - похвасталась Дана Борисова.

В Сети многие пользователи крайне негативно относятся к пластическим операциям что самой ведущей, что ее дочери. Однако негативные комментарии ни Дану ни Полину не беспокоят. Борисова не видит ничего плохого в том, что ее наследница хочет перекроить себя до 20 лет, сообщает Starhit.

"И про нос нам говорили. Мол, до 22 лет он еще растет. С фигурой то же самое. Но если так подумать, то тело и до 70 лет меняется. Все говорят: „Филлеры рановато, косметология рановато“. Ну а когда не рановато? В 100 лет, что ли? Хочется ведь в молодом возрасте быть красивой. Главное, на мой взгляд, операция должна привести к привлекательности", - рассуждает телеведущая.