Назван состав делегации США на саммите в Анкоридже

Президента США Дональда Трампа сопровождают на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске глава Госдепартамента Марко Рубио и еще ряд высокопоставленных политиков — всего 16 человек. Об этом рассказали в пятницу, 15 августа, в Белом доме.

Состав американской делегации официально огласили за несколько часов до начала переговоров. Российской стороне он был известен заблаговременно, но помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что "будет правильнее", чтобы эту информацию озвучил Вашингтон.

Белый дом рассказал, что представлять США на саммите на Аляске будут также министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, спецпосланник Стив Уиткофф и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщает ТАСС.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров созванивался с госсекретарем США Марко Рубио 12 августа, чтобы обсудить саммит на Аляске. Дипломаты обсудили отдельные аспекты мероприятия и подтвердили настрой на его успешное проведение.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин и Трамп готовы и намерены разговаривать, чтобы обсуждать "самые сложные вопросы". Главным представитель Кремля назвал наличие "доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога".