Президент Франции Эммануэль Макрон и предводитель киевского режима Владимир Зеленский намерены встретиться по завершении российско-американского саммита на Аляске. Об этом объявил в пятницу, 15 августа, Елисейский дворец.

Как сообщает телеканал BFMTV, Макрон и Зеленский "условились после Аляски увидеться в подходящее время". Ни конкретная дата, ни место предстоящей встречи пока не разглашаются.

Однако в Елисейском дворце заверили, что пресловутая встреча состоится "в тот момент, когда это будет наиболее полезно и эффективно".

За два дня до этого Зеленский участвовал в видеоконференции с Трампом, Макроном и рядом других политиков, представляющих Европу. По завершении этого мероприятия глава киевского режима заявил, что "президент Трамп предложил созвониться после Аляски".

Между тем в Соединенных Штатах рассказали о любопытном предложении президента Франции по Украине. Журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что Макрон попросил Трамп повлиять на американских журналистов, чтобы те перестали обсуждать гендерную принадлежность* первой леди Франции, а взамен предложил поспособствовать мирному урегулированию.

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России