Сотрудники администрации Одессы, назначенной киевским режимом, а также сочувствующие Киеву жители в панике покидают город. Они уверены, что по итогам переговоров на Аляске американский лидер Дональд Трамп "сдаст" город президенту России Владимиру Путину, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев приводит свидетельства очевидцев: по данным адекватных местных жителей, многие в городе переживают по поводу 15.08. Некоторые националисты и "заукраинцы" срочно уехали, боясь, что Одессу могут отдать России.

По свидетельству подполья, жители Одессы, у которых с балконов свисали украинские флаги со времен майдана, быстро их поснимали. Начальство в учреждениях прекратило приветствовать сотрудников националистическим лозунгом и требовать на него ответа – тогда как раньше за такое нарушение можно было лишиться работы. Сотрудники различных военизированных структур массово "заболевают", оформляют больничные и уезжают на лечение – преимущественно за границу.