Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали совместное заявление: народ не может сдержать слезы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на официальной странице Кенсингтонского дворца в соцсети сделали совместное заявление. С очень проникновенными словами они обратились к нации.

Лондон 15 августа отмечает 80-ю годовщину Победы над Японией. Принц и принцесса Уэльские разместили пост с поздравлениями сразу вслед за посланием Карла III. Так королевская семья почтила память британцев, павших в войне с Японией, а также поблагодарила ныне живущих участников тех событий.

"Сегодня мы вспоминаем мужество, самопожертвование и стойкость всех, кто служил, особенно солдат Великобритании и стран Содружества, которые сражались в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы в неоплатном долгу перед поколением, которое так много дало и которому мы всегда будем благодарны. Чтобы мы не забыли", — говорится в обращении Кэтрин и Уильяма.

Народ растрогали слова четы Уэльских. Люди оставили под постом тысячи комментариев. Кто-то присоединился к поздравлениям, кто-то вспомнил своих родственников, принимавших участие в сражениях с Японией. Большинство же пользователей Сети отметили проникновенность послания принца и принцессы.

"Не могу сдержать слез. Это было тяжелое время"; "Растрогали до глубины души"; "Мурашки от ваших слов. Будем помнить всегда"; "Сколько из этих ветеранов будут живы в день следующей службы?" — пишут неравнодушные британцы.