Мишустин обсудил российско-иранское сотрудничество

Сегодня российский премьер Михаил Мишустин прервал свой официальный визит в Киргизию. Он вернулся в Москву в связи с саммитом на Аляске. Но даже в таком сокращенном формате сегодняшний день был очень насыщенный.

Глава российского кабмина провел короткую встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. Обсудили российско-иранское сотрудничество, соглашение о свободной торговле и транзитный коридор "Север—Юг". Он позволит перенаправить грузопоток из морских в сухопутные артерии и сделает торговые сделки более быстрыми и дешёвыми.

На расширенном заседании межправсовета обсудили устойчивое функционирование общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий ЕАЭС. А также совершенствование деловой среды и снятие ограничений для свободного движения товаров, услуг и капитала.