Власти назвали число пострадавших при взрыве завода под Рязанью

Свыше ста человек пострадали в результате взрыва на заводе "Эластик" в Рязанской области. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, в основном люди ранены осколками стекла. Несовместимые с жизнью травмы получили пятеро рабочих.

Как написал Малков в Telegram, всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. В Шиловском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. На местех происшествия работают сотрудники оперативных служб.

15 августа на заводе под Рязанью прогремел взрыв. Здание цеха было полностью уничтожено, на предприятии начался пожар, его оперативно потушили. Под завалами могут находиться не менее 20 человек. Предположительно, причиной ЧП стала детонация боеприпаса.