Трамп объяснил, зачем ввязался в урегулирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что активно участвует в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине ради спасения жизней.

Американский политик направляется на Аляску, где лично встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем обсуждения станет украинское урегулирование.

Как заявил Трамп, комментируя свою вовлеченность в ситуацию на Украине, "я делаю это не ради своего здоровья" и "мне это не нужно". Президент Соединенных Штатов заверил, что предпочел бы сосредоточиться на своей стране, но "я делаю это, чтобы спасти много жизней" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Трампа упрекали в корыстных мотивах — стремлении утереть нос своему 44-му президенту США Бараку Обаме, который удостоился Нобелевской премии мира. Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон утверждал, что его бывший босс так сильно мечтает о Нобелевке, что бросит ради ее получения Украину и переключится на другую горячую точку на планете, где можно получить быстрый результат.

При этом российский лидер Владимир Путин отмечал "искренние усилия" американских властей, предпринимаемые ради прекращения боевых действий на Украине и выхода на приемлемые для всех сторон конфликта договоренности.