Муж рыдал в голос, мама упала на колени: в Москве похоронили 30-летнюю "Вице-мисс России" Ксению Александрову

В Москве простились с королевой красоты Ксенией Александровой. Девушке было всего 30 лет. Она попала в смертельное попала в ДТП, виновником которого стал внезапно выбежавший на дорогу лось. Медики полтора месяца боролись за жизнь Ксении. 12 августа ее сердце перестало биться.

Панихида прошла в траурном зале НИИ имени Склифосовского. После чего модель отпели в храме на территории больницы. Пришедшие проститься с Александровой не сдерживали слез. Муж Ксении выступил с прощальной речью и разрыдался у гроба любимой.

"Я очень люблю тебя. Всего несколько лет у меня была возможность позаботиться о тебе, дарить тебе путешествия, цветы, подарки… Сейчас, надеюсь, у меня есть возможность позаботиться о твоей душе. Ты знаешь, что я очень тебя любил", — произнес мужчина.

Мама Ксении была убита горем. Во время отпевания ноги женщины подкосились, и она упала на колени. Как пишет "СтарХит", присутствовавшие в церкви попытались поднять маму модели, но она отказывалась вставать.

Похоронили Александрову на Бутовском кладбище. Могила королевы красоты утонула в цветах, близкие и друзья несли ей охапки роз.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 5 июля на 191-м километре трассы М-9 "Балтия". Автомобиль Porsche Panamera столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем. Животное скончалось на месте, пассажир машины — 30-летняя модель — с травмами головы была госпитализирована. Водитель, муж Ксении, не пострадал.