Трамп исключил членство Украины в НАТО

Присоединение Украины к НАТО исключено. Однако возможно предоставление Украине Соединенными Штатами гарантий безопасности вместе с Европой, заявил американский президент Дональд Трамп.

Президент США беседовал с журналистами на борту своего самолета. Трамп направляется в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома ответил на вопрос о перспективах предоставления Вашингтоном Киеву гарантий безопасности.

По словам Трампа, он ведет переговоры не ради себя, ему это не нужно. Американский лидер предпочел бы сосредоточиться на Америке, но сейчас нужно спасти много жизней, заявил американский лидер. Трамп также сказал, что, если Россия не пожелает урегулировать кризис на Украине, ее ждут серьезные последствия, передает ТАСС.