Путин обсудил реализацию мастер-плана развития Магадана

Владимир Путин по пути на Аляску, где сегодня поздно вечером пройдет российско-американская встреча на высшем уровне, сделал остановку в Магадане.

Президент посетил завод "Омега-Си" - первое российское предприятие, где производят капсулированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря, и ознакомился с его продукцией.

Президент также встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и провел совещание по реализации мастер-плана развития города. По словам Владимира Путина, Магадан меняется, становится более современным и удобным.