Песков: Трамп встретит Путина у трапа самолета на Аляске

Вылет президента России из Магадан в Анкоридж, где пройдет встреча с американским лидером Дональдом Трампом, будет "пунктуальным". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что самолет Путина прибудет на Аляску в 11 часов по местному времени. Песков подтвердил, что президент США встретит российского лидера у трапа самолета.

Пресс-секретарь президента назвал некоторые темы беседы двух президентов в Анкоридже. По словам Пескова, Путин и Трамп обсудят, в частности, проекты экономического сотрудничества России и США. На повестке переговоров будет также вопрос взаимных раздражителей, сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.