Брухунова сняла 79-летнего Петросяна в бассейне с детьми: "Он – лучший из мужчин"

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян улетели в отпуск. Супруги с детьми отдыхают в Турции. Юморист не поскупился и устроил своей семье сказочные каникулы в одном из самых дорогих отелей Белека.

Жена Петросяна с удовольствием рассказывает о том, как проходит отпуск и делится на своей странице в соцсети фотографиями. Накануне Татьяна похвасталась своими пляжными нарядами, а теперь показала мужа и детей.

Брухунова сняла Евгения Вагановича с 5-летним сыном и годовалой дочкой у бассейна. Артист сидел, опустив ноги в воду, а дети нежно к нему прижимались. На фото Петросян предстал в синих купальных шортах, тельняшке и соломенной шляпе. Это любимый пляжный наряд юмориста, в прошлом году в отпуск он брал этот же комплект. Видимо, в отличие от модницы-жены Петросян не любит ходить по магазинам.

Отчет об отпуске Татьяна дополнила и снимком у моря. На этот в кадре предстала она сама. Брухунова позировала на пляже в черном купальнике, который подчеркнул ее фигуру в форме песочных часов.

"Ну, кто еще меня так сфотографирует? Только он – лучший из мужчин, муж!" — восхитилась Татьяна.