Минюст расширил перечень иноагентов

Список иностранных агентов вновь расширен. Минюст внес в перечень иеромонаха Иоанна Курмоярова*, публициста Марка Солонина*, журналистов Игоря Рудникова* и Марка Кротова*. Также в списке проект "Револьт-Центр"**.

Как сообщило ведомство на сайте, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей. Кроме того, они выступали против специальной военной операции на Украине, а также пытались сформировать негативный образ российской армии.

В реестре иноагентов на 15 августа числятся 1050 физических и юридических лиц. По данным Минюста, из перечня в связи с ликвидацией исключено ООО "Философия ненасилия".

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

** Организация, признанная иноагентом в России