Как сейчас живет ушедшая в монастырь актриса Екатерина Васильева: нашла покой и читает молитвы по усопшим

Екатерина Васильева считалась одной из самых востребованных и успешных актрис в отечественном кинематографе. Причем артистке одинаково хорошо удавались как положительные, так и отрицательные роли.

Однако Васильева внезапно завершила карьеру и оставила мирскую жизнь, уйдя в монастырь. Последние четыре года актриса, которая стала матушкой Василисой, является послушницей в Зосимовой пустыни недалеко от Москвы. В монастыре у артистки своя келья.

15 августа Екатерине Сергеевне исполнилось 80 лет. Как сейчас живет актриса рассказала экс-представитель звезды кино Наталья Соболь. По ее словам, у Екатерины Сергеевны все очень хорошо.

"Она нашла покой и счастье. Окружена заботой своей семьи — любимыми сыном, невесткой и внуками. Дай бог нам всем такой счастливой жизни", — сообщила Соболь в беседе с msk1.ru.

К Васильевой приезжают родственники. Иногда матушку Василису старшая внучка возит в Москву на обследование в больницу. Не запрещают звезде фильма "Чародеи" видеться с друзьями, крестниками и крестницами. В монастыре актриса читает поминальные молитвы по просьбам родных усопших и молитвы за живущих.

"Ее присутствие в храме — это уже проповедь для многих людей, которые знают и любят ее как актрису", — отметила экс-представительница Васильевой.

Напомним, что последний раз Екатерина Сергеевна выходила за пределы монастыря в январе. Она посетила похороны актрисы Евгении Добровольской. Тогда Васильева призналась, что разговаривала с крестницей по несколько раз в день на протяжении двух лет.