Лукашенко пригласил Трампа в Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию в горячих точках. Также лидеры затронули вопросы двусторонней повестки, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

По данным канала, одной из тем беседы Лукашенко и Трампа стала региональная тематика. Лидеры договорились продолжить контакты.

Сообщается, что президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск. Президент США приглашение Лукашенко принял.