На Западе заметили напряженность Зеленского перед саммитом в Анкоридже

Владимир Зеленский испытывает напряжение перед российско-американским саммитом на Аляске. В ьаком же состоянии и ближайшее окружение украинского лидера, сообщает британская Financial Times.

Как рассказал изданию пожелавший остаться анонимным украинский чиновник, Владимир Зеленский в таком настроении на фоне саммита, который пройдет на расстоянии более 8 тысяч километров. Помощники украинского лидера признались: они обеспокоены тем, что не участвуют в обсуждениях, которые могут повлиять на будущее страны.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон: начнутся со встречи тет-а-тет, затем подключатся делегации.