Минобороны опровергло обвинения Киева в ударе по рынку в Сумах

Намеренной провокацией назвали в Минобороны России заявления киевского режима о российском ударе по Сумам. Российские Вооруженные Силы никаких ударов по городу Сумы и другим городам не наносили, заявили в военном ведомстве.

В Киеве заявили, что 15 августа Вооруженные Силы России нанесли удар по рынку в центре города Сумы.Это заявление, а также сообщения об ударах по другим городам являются намеренной провокацией. Она направлена на формирование негативного медийного фона для срыва российско-американских переговоров в Анкоридже.

Ранее Минобороны предупреждало о подготовке киевским режимом подобной провокации. По данным ведомства, в город Чугуев Харьковской области СБУ доставила группу иностранных журналистов. Представители западных СМИ должны были зафиксировать провокационный удар с применением дронов и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов.