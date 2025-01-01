Россиян приглашают поучаствовать в цифровой олимпиаде по охране труда

С 19 августа до 20:00 2 сентября 2025 года Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация "СИЗ") проводит регистрацию на участие в открытом интеллектуальном турнире "Цифровая Олимпиада по охране труда" для специалистов по охране труда.

Турнир предоставляет возможность повысить свою квалификацию, расширить профессиональные горизонты и установить ценные контакты коллегами со всей страны.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://biot-expo.ru/olimpiada.