Озвучена причина расставания Никиты Преснякова с избалованной женой: "Ему уже за 30, а он так и не реализовался"

Никита Пресняков и Алена Краснова разъехались. Девушка отправилась к родственникам в Москву, а внук Аллы Пугачевой поехал к отцу в Испанию. Это вызвало слухи о разводе.

Пресняков уже три года живет в США. Певец так спешно убегал из России, что границу перешел пешком. На Родине сын Кристины Орбакайте бросил не только свою группу, но и жену. Краснова прилетела к мужу только через несколько месяцев.

Семья Алены осталась в России, поэтому девушка часто наведывается в Москву. Летом она снова прилетела к близким. Краснова уже больше месяца в российской столице наслаждается жизнью и о муже не вспоминает.

О том, что на самом деле происходит в семье знаменитостей рассказал продюсер Леонид Дзюник, который близко общается с родственниками Никиты. По его словам, между супругами действительно не все гладко. Ссоры начались еще год назад из-за нереализованности певца.

"Он женился на дочке обеспеченного бизнесмена, которая с детства привыкла к хорошей жизни. Но Никита-то сам кто, разве бизнесмен? Он не может ей обеспечить то же, что и папа. Вот и начались скандалы", — признался Дзюник.

До побега Преснякова всегда поддерживали родственники, иной раз помогали и деньгами. Но за последние три года ситуация сильно изменилась. У Владимира Преснякова подрастают младшие дети, на обучение которых уходят огромные суммы, Алла Борисовна сама едва находит средства для достойной жизни за границей, у Орбакайте очень давно не было крупных концертов. В итоге Никита остался без финансовой помощи. А на хорошую жизнь, в том числе к которой привыкла Краснова, заработать не может.

"Вот теперь и приходится Никите как-то самому зарабатывать. Ему уже за 30, он так и не реализовался. Вот на почве денег у них и возникают конфликты с женой", — отметил продюсер в беседе с NEWS.ru.