Самолет Путина вошел в воздушное пространство США

Самолет Ту-214 вошел в воздушное пространство США. По данным сервиса Flightradar24, спецборт президента России Владимира Путина вылетел из Магадана в Анкоридж около часа дня.

Ранее сообщалось, что самолет Путина прибудет на Аляску в 11 часов по местному времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп встретит главу российского государства у трапа самолета.

Представитель Кремля также сообщил, что два президента в Анкоридже обсудят, в частности, проекты экономического сотрудничества России и США. На повестке переговоров будет также вопрос взаимных раздражителей.