Встречу Путина и Трампа назвали кошмаром для Зеленского

Кошмаром для Зеленского назвали на Западе встречу президентов России и США на Аляске. По оценке издания The Hill, украинский лидер в ужасе от самой концепции очной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

По мнению экспертов газеты, опасения Зеленского связаны, в частности, с возможными уступками со стороны Трампа. Кроме того, глава киевского режима убежден, что Украина должна быть прямым участником переговоров.

Подчеркивается, что готовность Трампа к любым территориальным уступкам со стороны Украины стала бы для Зеленского катастрофой. Авторы также обращают внимание на то, что Трамп не давал Зеленскому возможности провести встречу лицом к лицу, как это произойдет с Путиным.