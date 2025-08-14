Службы безопасности Путина и Трампа проводят совместную операцию в Анкоридже

Совместные операции проводят в Анкоридже Служба безопасности президента России Владимира Путина и Секретная служба США, отвечающая за охрану лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметили эксперты издания, задача Секретной службы была необычайно сложной. Следовало одновременно обеспечить безопасность как американского, так и российского президентов, каждого из которых окружала хорошо вооруженная охрана. Знакомые с планом силовики сообщили, что операция превратилась в масштабный спринт, сжатый до одной недели.

Протокол Госдепартамента определяет большую часть плана. Правила взаимности на двусторонней встрече означают, что любая любезность, оказываемая одному лидеру, должна быть оказана другому. Российские службы безопасности будут контролировать передвижения Путина, в то время как Секретная служба будет поддерживать внешнее окружение.

Специалисты подчеркивают, что ни одна из сторон не откроет двери или не сядет в машины другой стороны. Если 10 агентов США разместятся у входа в зал заседаний, 10 российских агентов будут стоять с другой стороны. Все подобрано, тело к телу, оружие к оружию, сказал один из экспертов. Эта симметрия распространяется на процессию прибытия и размещение переводчиков в зале. Предварительно обсуждаются даже количество и размер безопасных зон ожидания для каждого руководителя.