Трамп лично встретил Путина у трапа самолета

Самолет президента России Владимира Путина прибыл на Аляску, в город Анкоридж. Борт российского лидера ожидал глава Белого дома Дональд Трамп. Он встретил своего коллегу у трапа самолета.

Ранее стали известны некоторые темы беседы двух президентов в Анкоридже. По данным Кремля, Путин и Трамп обсудят, в частности, проекты экономического сотрудничества России и США.

Сначала лидеры побеседуют с глазу на глаз только в присутствии переводчиков. Позднее к переговорам двух президентов присоединятся члены делегаций. По итогам встречи Путин и Трамп должны дать совместную пресс-конференцию.

Между тем сообщается, что службы безопасности Путина и Трампа проводят совместную операцию в Анкоридже. Сотрудники решают необычайно сложную задачу.