Волочкова разболтала то, что ее дочь скрыла ото всех

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна в первых числах августа официально вышла замуж. Наследница экс-примы Большого театра и ее жених Никита оформили отношения в загсе.

Но и это событие не обошлось без скандала. Ариадна не хотела, чтобы посторонние знали, где и когда прошла ее свадьба, поэтому не говорила маме, даже не позвала ее на праздник. О важном событии в жизни дочери Волочкова узнала из СМИ. Анастасию так это задело, что она выдала все детали, которые знала.

"На самом деле это была не свадьба, а собрание семьи у ее отца — у него просто большое количество родственников. Там были братья и сестры Ариши, племянники, была даже моя мама. Они устроили небольшой сабантуйчик на полянке", — разболтала артистка подробности праздника, которые Ариадна надеялась скрыть от общественности.

Анастасия также объяснила, почему ее не позвали. "Я сама давно не общаюсь ни с её отцом, ни с их семьей: мне это вообще не надо. Я туда не лезу. Это жена моего бывшего мужа, я считаю, пытается все время пиариться за счёт моего имени", — заявила Волочкова.

Выдала балерина и более интимные детали. Анастасия в беседе с "МК" поведала, что свадебное путешествие у Ариадны и Никиты уже было, молодожены они ездили в Санкт-Петербург. "Они останавливались сначала у моей мамы, потом в гостинице", — рассказала экс-прима Большого театра.