Трамп первым прилетел на Аляску

Дональд Трамп первым прибыл на Аляску, где пройдет его встреча с Владимиром Путиным — Boeing-747 президента США приземлился на авиабазе Элмендорф-Ричардсон.

Ранее на базе сел Ту-214 специального летного отряда "Россия". Ожидается, в скором времени на авиабазе приземлится Ил-96 Владимира Путина. Самолет уже находится в воздушном пространстве США.

В американском Белом доме сообщили, что переговоры России и США на Аляске пройдут в формате "три на три", хотя изначально предполагалась встреча Путина и Трампа один на один. Вместе с президентом США на переговорах будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и Стивен Уиткофф.